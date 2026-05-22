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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: VW verliert Anhänger - 11.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (21.05.2026) ereignete sich gegen 19.40 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen in Fahrtrichtung Stuttgart ein Unfall mit rund 11.500 Euro Sachschaden. Ein 52 Jahre alter Mann war mit einem VW Crafter unterwegs, an den ein Anhänger, beladen mit einem Toyota, angehängt war. Aus bislang unbekannter Ursache löste sich der Anhänger vom VW und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Durch den Aufprall verteilten sich Trümmerteile auch auf der Gegenfahrbahn. Während der VW fahrbereit blieb, mussten der Anhänger und das geladene Fahrzeug abgeschleppt werden. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Abschlepp- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart teilweise komplett gesperrt werden. Gegen 21.20 Uhr waren alle Arbeiten vor Ort beendet und die Fahrbahn konnte wieder vollständig frei gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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