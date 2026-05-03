Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LDK: 86-Jähriger aus Haiger wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Haiger: Der als vermisst gemeldete 86-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell