POL-GI: Wetteraukreis: 14-Jährige aus Limeshain zurück

Gießen (ots) - Am Freitag, 01. Mai 2026 gg.13.35 Uhr befuhr ein 44-Jähriger Kradfahrer aus Wettenberg die L3047 aus Richtung Fellingshausen in Richtung Frankenbach. In einer Rechtskurve kam der Kradfahrer aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Durch den Rettungsdienst wurde zum ...

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