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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3187 zwischen Reichelsheim und Weckesheim

Gießen (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Freitag, 01. Mai 2026 gg. 14.18 Uhr auf der L3187 zwischen Reichelsheim und Weckesheim. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 73-Jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße aus Richtung Reichelsheim kommend, als er plötzlich aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Hier kollidierte der 73-Jährige mit einem entgegenkommenden 81-Jährigen Kradfahrer. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung des Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft Gießen ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L3187 gesperrt, die Maßnahmen vor Ort dauern weiterhin an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

   C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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