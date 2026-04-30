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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Tödlicher Motorradunfall in Butzbach, Nieder-Weisel

Gießen (ots)

Butzbach: Am Donnerstag, 30.04.2026, kam es gegen 16.50 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Ein 75-jähriger Motorradfahrer befuhr die Butzbacher Straße aus Nieder-Weisel in Richtung Bad Nauheim, als eine 66-jährige Pkw-Fahrerin die Straße, aus einem Feldweg kommend, mit ihrem Skoda queren wollte. Hierbei übersah sie den Motorradfahrer. Der 75-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, wo er später verstarb. Zur Unfallaufnahme war die Butzbacher Straße (B3) bis ca. 18 Uhr gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 17.000 Euro. Zeugen für den Unfall werden gebeten sich mit der Polizeistation Butzbach (Tel: 06033/7043-4011) in Verbindung zu setzen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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