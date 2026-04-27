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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Schwerer Unfall auf L3047 zwischen Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg und Biebertal-Fellingshausen

Gießen (ots)

Biebertal: Eine 18-Jährige befuhr am Sonntag, 26.04.2026, gegen kurz vor 23:00 Uhr, mit ihrem Pkw die Landstraße von Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg kommend in Richtung Dünsberg. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie auf diesem Streckenabschnitt mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort mehrmals auf einer Wiese. Durch die Wucht des Überschlags wurde der Motorblock herausgerissen. Die Fahrerin konnte durch die Feuerwehr schwer verletzt aus ihrem Pkw befreit werden. Nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein ebenfalls an der Unfallstelle gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Landstraße war in diesem Bereich für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000.- Euro.

   T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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