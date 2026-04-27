Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreise Wetterau: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der L3188

Gießen (ots)

Ein 27-Jähriger Fahrzeugführer aus Niddatal befuhr am Montag, 27. April 2026 gg. 19.25 Uhr die L3188 mit seinem Pkw aus Richtung Stammheim in Richtung Bönstadt. Eine 39-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L3188 in entgegengesetzter Richtung. Unmittelbar nach dem Stammheimer Kreuz kam der 27-Jährige zunächst nach rechts auf die Bankette, kollidierte dort mit einem Leitpfosten und geriet dann im weiteren Verlauf nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine Kollision mit dem Fahrzeug der 39-Jährigen war nicht mehr zu verhindern. Das Fahrzeug des 27-Jährigen überschlug sich und blieb mehrere Meter im Wald auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher erlitt eine schwere Kopfverletzung, war aber ansprechbar. Aufgrund der Verletzung wurde der 27-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Geschädigte wurde bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt. Die L3188 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell