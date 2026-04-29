Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: landkreis Gießen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3481 zw. Lich und Nieder-Bessingen

Gießen (ots)

Lich: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 18:59 Uhr auf der Landesstraße 3481 zwischen Lich und Nieder-Bessingen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 69-Jährige aus Reiskirchen mit seinem Fahrrad den parallel zur Landesstraße 3481 verlaufenden Radweg aus Lich kommend in Fahrtrichtung Nieder Bessingen. Der 35-jährige Fahrzeugführer aus Laubach befuhr mit seinem Pkw die Landesstraße 3481 in gleicher Richtung. An der Unfallstelle wollte der Fahrradfahrer die Landesstraße überqueren und wurde hierbei vom Pkw erfasst. Der Fahrradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Zahlreiche Einsatzkräfte der Hilfs- und Rettungsdienste, der Polizei und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Landesstraße 3481 musste im betroffenen Bereich für 3 Stunden gesperrt werden. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg (06401-91430) zu melden.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

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