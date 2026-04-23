Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Vegetationsbrand Bereich Selbecke "am Damm"

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 13:00 zu einem Vegetationsbrand in die Straße "Am Damm" alarmiert. In einem Waldgebiet ist an einer steilen Hanglage dort ein Brand entstanden. Das Feuer wird von zwei Seiten aus bekämpft, die Arbeiten sind aufgrund der Hanglage und der benötigten Wasserversorgung sehr personalaufwändig. Wir sind mit ca. 60 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz. Überörtliche Unterstützung aus dem Ennepe - Ruhr - Kreis und dem Märkischen Kreis wurde angefordert. Die Einsatzdauer ist zur Zeit noch nicht absehbar. Im Bereich der Einsatzstelle ist die Selbeckerstraße gesperrt, wir bitten darum diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

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