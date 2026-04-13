FW Hagen: Folgemeldung - Gebäudebrand im Ortsteil Haspe - Ehemaliges Fast Food Restaurant
Hagen (ots)
Die Warnung bezüglich der Rauchentwicklung wurde zurückgenommen. Das THW unterstützte Die Feuerwehr Hagen mit einem Bagger bei der Öffnung des Daches. Durch die Einsatzkräfte wurden schließlich noch Glutnester abgelöscht und der Brand endgültig gelöscht. Der Einsatz für die Feuerwehr wurde gegen 20:00 beendet. Die Ermittlung der Brandursache wird von Kräften der Polizei durchgeführt.
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