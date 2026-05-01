Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: 44-Jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Biebertal schwer verletzt
Gießen (ots)
Am Freitag, 01. Mai 2026 gg.13.35 Uhr befuhr ein 44-Jähriger Kradfahrer aus Wettenberg die L3047 aus Richtung Fellingshausen in Richtung Frankenbach. In einer Rechtskurve kam der Kradfahrer aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Durch den Rettungsdienst wurde zum Transport des 44-Jährige ein Rettungshubschrauber angefordert. Der 44-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in die Uni-Klinik Gießen verbracht. Die L3047 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Pst. Gießen Nord unter der Tel.: 0641/7006-3755 zu melden.
C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )
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