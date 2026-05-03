Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LDK: 77-Jähriger aus Wetzlar wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Wetzlar: Der als vermisst gemeldete 77-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

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