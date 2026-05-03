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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LDK: 77-Jähriger aus Wetzlar wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Wetzlar: Der als vermisst gemeldete 77-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

   M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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  • 01.05.2026 – 20:39

    POL-GI: Wetteraukreis: 14-Jährige aus Limeshain zurück

    Gießen (ots) - Limeshain: Die als vermisst gemeldete 14-Jährige aus Limeshain, Meldung vom 30.04.2026, 14.23 Uhr, ist wohlbehalten zurückgekehrt. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen. L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641/7006-3381 E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de ...

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