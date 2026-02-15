PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Trunkenheitsfahrt +++ Versuchter Einbruch in Supermarkt +++

Hofheim (ots)

1. Alkoholeinfluss bei Verkehrskontrolle festgestellt,

Hattersheim, Frankfurter Straße,

Sonntag, 15.02.2026, 04:10 Uhr

(cb) Eine unsichere Fahrweise und zu schnelles Fahren machten Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim in den frühen Morgenstunden auf eine BMW-Fahrerin aus Hattersheim aufmerksam. Da die Beamten Alkoholgeruch bei der anschließenden Kontrolle wahrnahmen, wurde eine Atemalkoholmessung bei der 33-Jährigen durchgeführt. Dabei zeigte das Gerät fast 1,8 Promille. Die Fahrerin musste zur Blutentnahme zur Polizeistation und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

2. Versuchter Einbruch in Supermarkt,

Liederbach, Höchster Straße,

Sonntag, 15.02.2026, 00:40 Uhr bis 01:00 Uhr

(cb) Sonntagnacht versuchten unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in Liederbach einzubrechen. Diese schlugen zwar ein Fenster zu einem Aufenthaltsraum ein, ob die Täter im Markt waren, oder von der Alarmanlage abgeschreckt wurden, konnte nicht festgestellt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung ohne Diebesgut, da auch ein Betreten des Verkaufsraums ausgeschlossen wurde. Der Sachschaden am Fenster wurde auf ca. 300,- EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

