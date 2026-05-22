Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: zwei Tatverdächtige nach räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (21.05.2026) nahmen Einsatzkräfte der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und des Polizeipräsidiums Pforzheim mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz zwei Tatverdächtige fest, denen zur Last gelegt wird, einen 40-Jährigen um mehrere tausend Euro Bargeld erpresst zu haben.

Die 27 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen sollen den 40-jährigen Geschädigten zwischen dem 06.05.2026 und dem 10.05.2026 in zwei Fällen in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) kontaktiert und bedroht haben. Dabei sollen sie auch ihre Zugehörigkeit zu einer Rockergruppierung eingesetzt haben, um die Drohungen zu untermauern. Im ersten Fall soll der Geschädigte mehrere tausend Euro an einen weiteren 37 Jahre alten Tatverdächtigen übergeben haben, im zweiten Fall erfolgte keine Geldübergabe.

Der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gelang es, die drei Tatverdächtigen zu ermitteln und beim Amtsgericht Stuttgart Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle gegen die zwei Haupttatverdächtigen zu erwirken. Im Zuge der Vollstreckung der richterlichen Beschlüsse wurden am 21.05.2026 die Wohnanschriften der Tatverdächtigen in den Landkreisen Enzkreis, Rems-Murr-Kreis und Ludwigsburg durchsucht und die zwei Haupttatverdächtigen festgenommen. Ferner wurde das Clubhaus der Rockergruppierung in Pforzheim durchsucht, der die Tatverdächtigen angehören. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Schreckschusswaffen, scharfe Munitionsteile sowie verschiedene, teilweise verbotene Hieb- und Stichwaffen aufgefunden und beschlagnahmt.

Während der 37-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurde, wurden die beiden 27 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen mit deutscher und libanesischer bzw. deutscher Staatsangehörigkeit einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die bereits zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erlassenen Haftbefehle in Vollzug und wies die beiden Männer in Justizvollzugsanstalten ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern weiter an.

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