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Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Billerbecker Straße/ Auto landet in Hecke

Coesfeld (ots)

In einer Hecke an der Billerbecker Straße in Darfeld endete am Montag (11.05.26) die Autofahrt einer 53-jährigen Frau. Gegen 8.15 Uhr wollte sie auf Höhe des Mohnwegs einem Abfallwagen ausweichen, worauf sie von der Fahrbahn abkam. Das Auto beschädigte einen Zaun und einen Schuppen, die sich hinter der Hecke befanden. Die Frau kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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