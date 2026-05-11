Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Beschädigt und beschmiert

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an einem Friedhof an der Bischof-Kaiser-Straße zwei Türen eines Gebäudes beschädigt. Zwischen 8 Uhr am Freitag (08.05.26) und 7.30 Uhr am Montag (11.05.26) liegt die Tatzeit.

An der Paul-Gerhard Grundschule beschmierten Unbekannte eine Wand der Turnhalle zwischen 15 Uhr am Freitag (08.05.26) und 6 Uhr am Montag (11.05.26). In beiden Fällen bittet die Polizei in Dülmen unter 02594-793611 um Hinweise.

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