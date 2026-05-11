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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Wienkamp
15-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei einem Stuntversuch

Coesfeld (ots)

Auf der Schulstraße in Senden, probierte ein 15-jähriger E-Scooterfahrer aus Senden, gegen 16.40 Uhr, einen "Wheelie" (Fahrt nur auf dem Hinterrad, Vorderrad ist in der Luft). Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte er sich und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es ergab sich weiterhin der Verdacht, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht.

Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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