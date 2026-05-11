POL-COE: Dülmen, Ovelgönne/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Straße Ovelgönne in ein Firmenfahrzeug eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Freitag (08.05.26) und 10 Uhr am Samstag (09.05.26) öffneten die Täter gewaltsam die Hecktür und entwendeten Gartenwerkzeuge. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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