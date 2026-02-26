Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Korrekturmeldung, Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung, Unfallflucht

Aalen (ots)

Korrekturmeldung zur Pressemeldung "Backnang: Körperverletzung" vom 26.02.2026, 08:05 Uhr:

Die berichtete körperliche Auseinandersetzung zwischen den drei Männern ereignete sich am Mittwochabend und nicht, wie irrtümlich berichtet, am Montagabend. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Backnang: Schlägerei an Bushaltestelle

Am Mittwoch, gegen 15:10 Uhr passten ein 19-Jähriger und ein weiterer noch unbekannter Täter einen 20-jährigen Mann an der Bushaltestelle in der Maubacher Straße ab. Aufgrund eines vorausgegangenen Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 20-Jährige von dem 19-Jährigen und dem Unbekannten geschlagen worden sein soll. Dabei soll auch ein Schlagring benutzt worden sein. Ein solcher konnte bei dem 19-Jährigen sichergestellt werden. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach: Kellerabteile durchwühlt

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vermutlich über einen unverschlossenen Zugang der Tiefgarage in das Kellergeschoss eines Hauses in der Pestalozzistraße ein. Dort hebelten sie mehrere Kellerabteile auf und durchwühlten diese. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden Gegenstände im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Zudem hinterließen die unbekannten Täter einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Weinstadt-Großheppach: Zeugen nach Diebstahl und Vandalismus gesucht

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr begab sich eine Gruppe aus ca. 15 Personen in das Integrationshaus in der Zügernbergstraße, wo gerade eine Geburtstagsfeier stattfand. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus der Gruppe heraus ein geringer Bargeldbetrag entwendet sowie u.a. eine Fensterscheibe eingeworfen. Weiterhin wurden durch Personen aus der Gruppe mehrere Aufkleber der Fußballfangruppierung "Schwabensturm" angebracht. Von den Personen liegt lediglich eine sehr vage Beschreibung vor, alle seien männlich und im Alter zwischen 15 und 17 Jahren gewesen. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 15:20 Uhr und 16:10 Uhr wurde in der Stuttgarter Straße ein geparkter Mercedes von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Anschließend fuhr dieser weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1300 Euro zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zaun beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Brückenstraße der Zaun einer Firma von bisher unbekannten Tätern beschädigt, die Schadenshöhe beträgt rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07195 6940 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell