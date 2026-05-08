Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Pastoratsweide/Einbruch aufgeklärt - Spuren führten zum Täter

Coesfeld (ots)

Zunächst unbekannte Täter hatten am 19.12.2026 ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt, das Haus durchsucht und Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6184042

Die Kriminalpolizei sicherte damals Spuren, die ein Täter am Tatort hinterlassen hatte. Das wurde dem Mann nun zum Verhängnis. Nach Auswertung der Spuren identifizierte die Polizei einen 23-jährigen Kosovaren als Spurenleger.

Der Mann ist aktuell unbekannten Aufenthaltes, die Ermittlungen hierzu dauern an.

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