POL-COE: Lüdinghausen, Emkum/ Baggerlöffel gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben Baggerlöffel und eine Rüttelplatte von einer Baustelle unweit der K8 in der Bauerschaft Emkum gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Donnerstag (07.05.26) und 6.30 Uhr am Freitag (08.05.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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