POL-COE: Dülmen, Am Wasserturm/ Schwarzer Mercedes A180 beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (07.05.26) einen schwarzen Mercedes A180 auf dem Parkplatz Am Wasserturm beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell