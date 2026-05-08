POL-COE: Dülmen, Am Wasserturm/ Schwarzer Mercedes A180 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (07.05.26) in ein Haus am Christine-Teusch-Weg eingebrochen. Zwischen 6.30 Uhr und 11.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

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