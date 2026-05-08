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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Christine-Teusch-Weg/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (07.05.26) in ein Haus am Christine-Teusch-Weg eingebrochen. Zwischen 6.30 Uhr und 11.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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  • 07.05.2026 – 13:36

    POL-COE: Lüdinghausen, K16/ Baggerschaufel gestohlen

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