POL-COE: Coesfeld, Christine-Teusch-Weg/ Einbruch in Haus
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Donnerstag (07.05.26) in ein Haus am Christine-Teusch-Weg eingebrochen. Zwischen 6.30 Uhr und 11.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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