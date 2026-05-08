POL-COE: Coesfeld, Christine-Teusch-Weg/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben drei Baggerschaufeln von einem Baustellengelände an der K16 entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Dienstag (05.05.26) und 7 Uhr am Donnerstag (07.05.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

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