Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Wohnungsbrand in der Altstadt

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Konstanz (ots)

Am 03.05.2026 wurde die hauptamtliche Wache sowie die Abteilung Altstadt um 14:13 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Konstanzer Richentalstraße alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt wurde das Meldebild bestätigt und aufgrund mehrerer Notrufe die Alarmstufe auf "B4" erhöht, was die Nachalarmierung der Führungsunterstützungseinheit, des Abrollbehälters Atemschutz sowie der Abteilung Petershausen beinhaltete.

Vor Ort drang Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Der Treppenraum des Mehrfamilienhauses war ebenfalls stark verraucht. Vereinzelt verließen die Bewohner das Gebäude.

Da eine Person als vermisst in der Wohnung gemeldet wurde, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung in die Brandwohnung vor. Die Person konnte in der Wohnung aufgefunden werden und wurde dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Ein weiterer Trupp suchte parallel unter Atemschutz den Treppenraum nach eventuell weiteren Personen ab.

Parallel wurden von außen mit zwei Drehleitern die Wohnungen auf Rauchausbreitung kontrolliert. In einigen Wohnungen konnten noch Personen angetroffen werden, die während der Einsatzmaßnahmen in ihren Wohnungen verbleiben konnten und von Feuerwehrkräften betreut wurden. Zeitgleich wurde durch den Notdienst der Stadtwerke Konstanz am betroffenen Gebäude der Strom sowie das Gas abgestellt.

Kurze Zeit nach Beginn der Brandbekämpfung konnte das Feuer weitestgehend gelöscht werden. Nachdem das Treppenhaus mittels Überdruckbelüftung rauchfrei war, wurden die Wohneinheiten auf eventuell weitere betroffene Personen kontrolliert. Drei Stunden nach Einsatzbeginn konnten die Nachlöscharbeiten abgeschlossen und alle Wohnungen, mit Ausnahme der Brandwohnung, wieder freigegeben werden.

Während der Einsatzmaßnahmen musste ein Feuerwehrangehöriger aufgrund von Kreislaufbeschwerden kurzzeitig durch Kräfte des Rettungsdienstes betreut werden. Mit im Einsatz waren Kräfte des Regelrettungsdienstes, die Einsatzeinheit 1 des Landkreises, der Polizei sowie der Stadtwerke Konstanz.

Für Fragen zur Brandursache und Schadenshöhe verweisen wir an die Polizei.

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