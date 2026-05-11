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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L506, Temming/ Motorradfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht zwei unfallbeteiligte Motorradfahrer. Drei Rennradfahrer aus Münster stürzten am Samstag (09.05.26) auf der L506 in der Bauerschaft Temming, nachdem die beiden Unbekannten das Trio in einer Kurve schnitten. Gegen 13.35 Uhr war dieses in Richtung Altenberge unterwegs. Die Münsteraner nutzten die Fahrbahn, trotz der Benutzungspflicht des Radweges. Ein entsprechendes Schild (Verkehrszeichen 240) kennzeichnet die Pflicht. Die Motorradfahrer entfernten sich, ohne zu helfen. Einer fuhr ein Motorrad mit Steinfurter, der andere eines mit Münsteraner Kennzeichen. Beide trugen schwarze Kleidung, einer zudem ein Gesichtstuch. Die drei Rennradfahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie suchten eigenständig einen Arzt auf.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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