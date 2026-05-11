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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in das Bistro des Coesbades eingebrochen. Zwischen 22.15 Uhr am Samstag (09.05.26) und 9.20 Uhr am Sonntag (10.05.26) brachen die Täter eine Tür auf. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist derzeit nicht bekannt.

Auf diese Art und Weise gelangten Einbrecher auch in das Heriburg Gymnasium. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 Uhr am Freitag (08.05.26) und 19.30 Uhr am Sonntag (10.05.26). Nach bisherigem Stand wurde nichts gestohlen.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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