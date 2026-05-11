Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Platanenweg

Alkoholfahrt gestoppt

Coesfeld (ots)

Die Polizei stoppte am 09.05.2026, gegen 20.45 Uhr, einen 55-jährigen Autofahrer aus Nordkirchen auf dem Platanenweg in Südkirchen. Zuvor erhielt die Polizei einen Hinweis darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehe.

Bei der Kontrolle zeigten sich deutliche Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte die körperlichen Ausfallerscheinungen und ergab einen Wert von über 2.4 Promille.

Der Nordkirchener gab den Konsum von Alkohol zu und willigte sofort in eine Blutprobenentnahme auf der Wache in Lüdinghausen ein. Dort stellten die Beamten zudem seinen Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

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