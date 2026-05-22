Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Unfallflucht in der Neckarkanalstraße

Ludwigsburg (ots)

3.000 Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (21.05.2026) zwischen 17:00 Uhr und 20:50 Uhr in der Neckarkanalstraße in Aldingen. Der Unbekannte beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes und fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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