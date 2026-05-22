Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter schlug am Donnerstag (21.05.2026) zwischen 10.00 Uhr und 16.40 Uhr eine Seitenscheibe eines in der Tübinger Straße im Sindelfinger Osten geparkten Hyundai ein. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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