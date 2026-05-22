Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Restaurant

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (21.05.2026), 20.30 Uhr und Freitag (22.05.2026), 06.00 Uhr in ein Restaurant in der Daimlerstraße in Herrenberg ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stahlen die Täter rund 50 Euro Trinkgeld sowie eine Kasse, in der sich etwa 100 Euro befanden. Zudem verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Unter der Tel. 07032 2708-0 sowie per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Herrenberg sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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