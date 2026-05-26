Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Kleinkraftrad gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter stahlen zwischen Sonntag (24.05.2026) 13:00 Uhr und Montag (25.05.2026) 12:00 Uhr ein Kraftrad des Herstellers MBK, das im Kreuzungsbereich Hirschbergstraße und Michaelsbergstraße in Asperg abgestellt war. Das schwarze Kleinkraftrad war mit einem Lenkradschloss gesichert und hat einen Wert von etwa 800 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an Kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

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