Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein (K1036/Nebringer Straße): Motorradfahrer schwer verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (25.05.2026) wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen gegen 09:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1036 an der Einmündung Nebringer Straße bei Herrenberg-Gültstein mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Suzuki die K 1036 vom Ackermannkreisel kommend und wollte an der nächsten Einmündung nach links in den Ort abbiegen. Aufgrund nicht den Verkehrsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit verlor der 25-Jährige dabei die Kontrolle und überfuhr teils eine sich dort im Einmündungsbereich befindliche Verkehrsinsel. Dabei kippte das Motorrad auf die rechte Seite, der 25-Jährige kam linksseitig zu Fall und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf 5.000 Euro. Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienstes befand sich zudem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifen im Einsatz. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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