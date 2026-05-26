Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: VW-Fahrer verliert Kennzeichen bei Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Durch einen lauten Knall wurde ein Zeuge am Montag (25.05.2026) gegen 01.35 Uhr auf einen VW-Lenker aufmerksam, der mit einem in der Markgröninger Straße in Asperg geparkten Cupra kollidiert war. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte VW-Lenker setzte anschließend das Fahrzeug zurück und flüchtete in Richtung Markgröningen. Durch die Wucht der Kollision war der Cupra auf einen davor geparkten Renault geschoben worden.

Da der VW-Lenker eine Ölspur hinterlassen hatte und zudem das Kennzeichen des VW am Unfallort zurückgeblieben war, konnten Polizeibeamtinnen und -beamte den 42-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift ausfindig machen.

Da sich der Verdacht erhärtete, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von rund 1,3 Promille ergeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 26.000 Euro belaufen.

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