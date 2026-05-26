Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: nach Einbruch in Grundschule Löschpulver auf See verteilt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt seit Samstagmorgen (23.05.2026) gegen noch unbekannte Täter, die vermutlich in der Nacht davor in die Grundschule in der Büsnauer Straße in Warmbronn eigebrochen sind. Die Unbekannten dürften sich über ein Fenster Zutritt ins Innere eines der Klassenzimmer verschafft haben und stahlen hieraus zwei Stühle sowie einen Feuerlöscher. Anschließend begaben sie sich zum nahegelegenen Warmbronner See. Einen der Stühle warfen sie in den See und entleerten auch den Inhalt des Feuerlöschers in den See. Den zweiten Stuhl warfen sie in ein Gebüsch. Einem Zeugen fielen der Stuhl und der Feuerlöscher im See am Samstagmorgen auf, worauf er die Polizei verständigte. Diese konnte anhand der Aufschrift auf den Stühlen die Herkunft und letztlich den Einbruch feststellen. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 200 Euro beziffert. Der See musste noch am Samstag gereinigt werden. Die Feuerwehr, das Umweltamt des Landratsamts Böblingen sowie eine Firma, die das Gewässer reinigte, befanden sich ebenfalls im Einsatz. Neben dem besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt die Polizei auch wegen eines Verdachts der Gewässerverunreinigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

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