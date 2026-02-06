Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim

FW Rüdesheim: Freiwilliges Soziales Jahr bei der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Rüdesheim am Rhein (ots)

Die Stadt Rüdesheim am Rhein bietet ab dem 01. August oder 01. September 2026 erneut die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Freiwilligen Feuerwehr in Vollzeit zu absolvieren. Die pädagogische Betreuung erfolgt durch den Landesfeuerwehrverband Hessen.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die Unterstützung bei der Instandhaltung, Prüfung und Pflege der feuerwehrtechnischen Ausrüstung sowie bei allgemeinen Verwaltungs- und Organisationsaufgaben und die Mitwirkung bei der Durchführung von Einsatzmaßnahmen im abwehrenden Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe. Ebenso werden durch die Teilnehmer/ -innen des FSJ die Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung unterstützt.

Neben dem Mindestalter von 18 Jahren und einer Fahrerlaubnis der Klasse B erwartet die Stadt Rüdesheim am Rhein Eigeninitiative, Organisations- und Teamfähigkeit von den Bewerber/ -innen. Weitere Voraussetzungen sind Zuverlässigkeit und die Bereitschaft zur Teilnahme am Einsatzdienst und der hierfür erforderlichen Aus- und Fortbildung, die auch an Wochenenden und in den Abendstunden stattfindet.

Neben einem Taschen- und Verpflegungsgeld erfolgt durch die Stadt Rüdesheim am Rhein die Erstattung von Fahrtkosten sowie die Übernahme von Beiträgen zur Sozialversicherung. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 30.04.2026 an bewerbungen@stadt-ruedesheim.de sowie in Kopie an fsj@feuerwehr-hessen.de zu richten. Auskünfte zum FSJ werden durch den Landesfeuerwehrverband Hessen unter Tel. 0561/ 8250 25 18 erteilt. Auskünfte zur Einsatzstelle in Rüdesheim am Rhein werden durch die Stadtverwaltung unter 06722/ 408 350 erteilt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim, übermittelt durch news aktuell