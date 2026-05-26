Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: zwei Verletzte nach Unfall auf der K1621

Ludwigsburg (ots)

Ein 20 Jahre alter Ford-Lenker fuhr am Sonntag (24.05.2026) gegen 19.00 Uhr die Kreisstraße 1621 vom Besigheim-Ottmarsheim in Richtung Ilsfeld entlang. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der 20-Jährge in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte nahezu frontal mit dem Skoda einer entgegenkommenden 28-Jährigen.

Sowohl der 20-Jährige als auch die 28-Jährige erlitten den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 30.000 Euro belaufen.

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