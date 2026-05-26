PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: zwei Verletzte nach Unfall auf der K1621

Ludwigsburg (ots)

Ein 20 Jahre alter Ford-Lenker fuhr am Sonntag (24.05.2026) gegen 19.00 Uhr die Kreisstraße 1621 vom Besigheim-Ottmarsheim in Richtung Ilsfeld entlang. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der 20-Jährge in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte nahezu frontal mit dem Skoda einer entgegenkommenden 28-Jährigen.

Sowohl der 20-Jährige als auch die 28-Jährige erlitten den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 30.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 12:56

    POL-LB: Herrenberg: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt am Bahnhof

    Ludwigsburg (ots) - Bereits am Freitag (22.05.2026) kam es kurz nach 13.00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich des Bahnhofs in Herrenberg. Eine 19 und eine 20 Jahre alte Frau, die gemeinsam unterwegs waren, trafen auf eine weitere, ihnen bekannte 20 Jahre alte Frau, die in Begleitung eines unbekannten ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 12:45

    POL-LB: Asperg: VW-Fahrer verliert Kennzeichen bei Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Durch einen lauten Knall wurde ein Zeuge am Montag (25.05.2026) gegen 01.35 Uhr auf einen VW-Lenker aufmerksam, der mit einem in der Markgröninger Straße in Asperg geparkten Cupra kollidiert war. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte VW-Lenker setzte anschließend das Fahrzeug zurück und flüchtete in Richtung Markgröningen. Durch die Wucht der Kollision war der Cupra auf einen davor geparkten ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:37

    POL-LB: Leonberg-Warmbronn: nach Einbruch in Grundschule Löschpulver auf See verteilt

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Leonberg ermittelt seit Samstagmorgen (23.05.2026) gegen noch unbekannte Täter, die vermutlich in der Nacht davor in die Grundschule in der Büsnauer Straße in Warmbronn eigebrochen sind. Die Unbekannten dürften sich über ein Fenster Zutritt ins Innere eines der Klassenzimmer verschafft haben und stahlen hieraus zwei Stühle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren