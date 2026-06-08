Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Opel bog am Samstag, 06.06.2026 gegen 16.20 Uhr ein 22 Jahre alter Mann nach links in die Wiechser Straße ein und übersah dabei einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 56-jährige Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Dabei wurde der 56-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 22-jährige Opel-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

md/ce

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