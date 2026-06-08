Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Kradfahrer bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Die K6352 befuhr am Samstag, 06.06.2026 gegen 10.00 Uhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad von Au kommend in Richtung Gersbach. In einer Kurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in einen Graben und überschlug sich mit seiner Maschine. Dabei verletzte sich der 47-Jährige. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

md/ce

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