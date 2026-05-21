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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Fußgänger von E-Scooterfahrer angefahren- Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Hattingen (ots)

Zeuginnen und Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall am 18. Mai, gegen 12:40 Uhr in der Hattinger Fußgängerzone. Nach ersten Erkenntnissen war ein 55-jähriger Hattinger im Bereich der Straße Obermarkt in der Fußgängerzone fußläufig unterwegs. Dort wurde er von einem E-Scooterfahrer angefahren. Dieser entfernte sich jedoch ohne dem Hattinger zu helfen. Durch die Kollision verletzte sich der 55-jährige leicht. Der Scooterfahrer entfernte sich in unbekannte Richtung.

Folgende Beschreibung des Flüchtigen liegt vor: augenscheinlich männlich, untersetzte, kräftige Statur, circa 18-25 Jahre, lange, dunkle, lockige Haare. Der E-Scooter soll grau gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen.

Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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