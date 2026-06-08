Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vollbremsung von Bus - mehrere Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Transporter befuhr am Freitag, 05.06.2026 gegen 11.40 Uhr die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Bad Säckingen. In Höhe eines Anwesens beabsichtigte der Transporter-Fahrer nach links in das dortige Grundstück einzubiegen. Aufgrund Gegenverkehrs bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender Busfahrer zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei stürzten zwei Personen im Bus und fünf weitere verletzten sich ebenfalls leicht. Drei der Personen kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, die weiteren Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Im Bus ging eine Trennglasscheibe zu Bruch, Sachschaden rund 500 Euro. Es kam nicht zum Kontakt mit dem Transporter.

md/ce

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