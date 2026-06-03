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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kappe bei Diebstahl verloren

Landau (ots)

Am Dienstag, den 2. Juni 2026, kam es gegen 16:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Johannes-Kopp-Straße in Landau zu einem versuchten Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Ein bislang unbekannter Täter öffnete ein Fahrzeug und versuchte, ein darin liegendes Mobiltelefon zu entwenden. Während der Tatausführung kehrte die 42-jährige Geschädigte zu ihrem Pkw zurück. Der Täter ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab, warf das Handy zurück ins Fahrzeug und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Während seiner Flucht verlor der Täter eine von ihm getragene Kappe. Diese wurde sichergestellt, eine kriminaltechnische Untersuchung sowie ein entsprechendes Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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