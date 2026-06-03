PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - THC positiv

Landau (ots)

Am 02.06.2026 wurde gegen 19:45 Uhr ein 32-jähriger Ford-Fahrer in der Weißenburger Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Auffallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 08:03

    POL-PDLD: Landau - ROADPOL Kontrollwoche "2 Wheelers"

    Landau (ots) - Am 02.06.2026 wurden verstärkt Kontrollen des Zweiradverkehrs im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche "2 Wheelers" durchgeführt. Hierbei mussten zwölf Verwarnungen ausgesprochen werden. Weiterhin wurden drei Mängelberichte ausgestellt. Um 12:37 Uhr wurde in der Ostbahnstraße in Landau ein 29-Jähriger kontrolliert, da er mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg fuhr. Es stellte sich heraus, dass für den ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 07:13

    POL-PDLD: Landau - Streit zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 01.06.2026 kam es gegen 14:30 Uhr im Bereich des Nordrings offenbar aufgrund eines Missverständnisses zu einem Streitgespräch zwischen einem Fahrradfahrer und zwei Fußgängern. Im weiteren Verlauf ging der Fahrradfahrer auf die beiden Fußgänger los und versuchte, nach ihnen zu schlagen. Während des Gerangels verletzte sich eine 26-jährige Frau ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 07:12

    POL-PDLD: Billigheim - Ingenheim - Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

    Billigheim - Ingenheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, 31.05.2026, 20:00 Uhr, und Montag, 01.06.2026, 07:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Schafsgasse geparkten Pkw Peugeot ein. Zum Einschlagen der Scheibe wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Pflasterstein verwendet. Aus dem Fahrzeug entwendeten unbekannte Täter eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren