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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 01.06.2026 kam es gegen 14:30 Uhr im Bereich des Nordrings offenbar aufgrund eines Missverständnisses zu einem Streitgespräch zwischen einem Fahrradfahrer und zwei Fußgängern. Im weiteren Verlauf ging der Fahrradfahrer auf die beiden Fußgänger los und versuchte, nach ihnen zu schlagen. Während des Gerangels verletzte sich eine 26-jährige Frau leicht am Unterarm. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Als mehrere Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete der Fahrradfahrer von der Tatörtlichkeit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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