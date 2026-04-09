Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Hachenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht:

Unfallzeit:

09.04.2026, ca 09:00 Uhr

Unfallort:

Hachenburg, Parkplatz Ermenstraße

Hergang:

Auf dem Parkplatz in der Ermenstraße kam es zu der besagten Unfallzeit zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer/in vermutlich beim Ein/oder Ausparken gegen einen dort abgestellten weißen BM;W- SUV und beschädigte diesen an der Beifahrerseite. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.

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