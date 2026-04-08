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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, dem 07.04.2026 wurde zwischen 11:00 und 12:10 Uhr ein brauner Pkw Dacia erheblich an der Beifahrerseite beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Unfallort war der Parkplatz im Eingangsbereich der Körperwerkstatt (Fitnessstudio). Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580
pihachenburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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