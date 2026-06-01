POL-PDLD: Germersheim - Polizeiliche Kriminalstatistik 2025

Landau (ots) - In der Nacht vom 30.05.2026 auf den 31.05.2026 wurde in den Grabengärten in Landau ein geparkter BMW von unbekannten Tätern beschädigt, indem ein Reifen zerstochen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 120 Euro. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Täter oder die Täterin mit einem E-Scooter vom Tatort weggefahren sein könnte. Ein Strafverfahren wurde ...

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