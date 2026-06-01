PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Polizeiliche Kriminalstatistik 2025

POL-PDLD: Germersheim - Polizeiliche Kriminalstatistik 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Germersheim (ots)

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die "Polizeiliche Kriminalstatistik" (PKS) 2025 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 3375 Straftaten statistisch erfasst. Dies entspricht einem Rückgang um 14,7 Prozent und liegt im Trend des Landes Rheinland-Pfalz. Die vollständige Statistik ist online über folgenden Link abrufbar: https://s.rlp.de/5clZird.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 11:23

    POL-PDLD: Landau - Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - In der Nacht vom 30.05.2026 auf den 31.05.2026 wurde in den Grabengärten in Landau ein geparkter BMW von unbekannten Tätern beschädigt, indem ein Reifen zerstochen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 120 Euro. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Täter oder die Täterin mit einem E-Scooter vom Tatort weggefahren sein könnte. Ein Strafverfahren wurde ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 10:27

    POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Gaststätte

    Germersheim (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt in ein Restaurant in der Hauptstraße in Germersheim. Neben dem entstandenen Sachsachaden, der derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen ist, wurden ca. 300EUR Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim 07274/958-0 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren