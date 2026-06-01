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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Gaststätte

Germersheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt in ein Restaurant in der Hauptstraße in Germersheim. Neben dem entstandenen Sachsachaden, der derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen ist, wurden ca. 300EUR Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim 07274/958-0 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim


Telefon: 07274/958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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