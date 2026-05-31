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POL-PDLD: Gartenmauer beschmiert - Zeugen gesucht

POL-PDLD: Gartenmauer beschmiert - Zeugen gesucht
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Gommersheim (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum vom 20.05. - 29.05.2026 eine in Richtung Sportplatz gelegene Gartenmauer eines Wohnanwesens in der Gartenstraße in Gommersheim. Durch die mit Farbe angebrachten Schriftzüge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Eichenlaub, PHK'in

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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