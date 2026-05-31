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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ausweichmänöver verhindert Verkehrsunfall

K15/K16 bei Minfeld (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr eine Streife der Polizeiinspektion Wörth gegen 02:00 Uhr die K15 aus Wörth kommend in Richtung Schaidt. An der Kreuzung zur K16 missachtete ein 18-jähriger Autofahrer die Vorfahrt der Streife und fuhr unbeirrt in die Kreuzung ein. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver der Streife konnte ein Zusammenstoß zwischen Polizeifahrzeug und dem Pkw des 18-Jährigen verhindert werden. Dieser fuhr unbeirrt weiter, konnte jedoch eingeholt und kontrolliert werden. Demnach hätte er die Kreuzung schlichtweg übersehen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Wolff, POK'in
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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