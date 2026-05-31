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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall durch Sekundenschlaf

A65 bei Rohrbach (ots)

Mehr als Glück hatten am frühen Sonntagmorgen ein 61-Jähriger Autofahrer und dessen Familie. Der Mann befuhr mit seinem Auto kurz nach 0 Uhr die A65 in Fahrrichtung Karlsruhe. Auf Höhe Rohrbach kam er aufgrund von Sekundenschlaf mit seinem vollbesetzten Fahrzeug von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Verletzt wurde niemand. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an Sie und gibt folgende Tipps:

   -	Schlafen Sie vor Fahrtantritt ausreichend
   -	Legen Sie eine Pause ein, sobald Sie müde werden
   -	Ein Kurzschlaf von 10 bis 20 Minuten erfrischt Ihren Geist
   -	Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung

ABER: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, Laute Musik hören, Kaffee/Energy-Drinks trinken helfen nicht gegen akute Müdigkeit am Steuer, auch wenn man das kurzzeitig so wahrnimmt !

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Wolff, POK'in


Telefon: 07271 92210
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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